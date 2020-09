Résumé du livre

FILLE, nom féminin1. Personne de sexe féminin considérée par rapport à son père, à sa mère.2. Enfant de sexe féminin.3. (Vieilli.) Femme non mariée.4. Prostituée.Laurence Barraqué grandit avec sa sœur dans les années 1960 à Rouen. "Vous avez des enfants ? demande-t-on à son père. – Non, j’ai deux filles", répond-il. Naître garçon aurait sans doute facilité les choses. Un garçon, c’est toujours mieux qu’une garce. Puis Laurence devient mère dans les années 1990. Être une fille, avoir une fille : comment faire ? Que transmettre ?L'écriture de Camille Laurens atteint ici une maîtrise exceptionnelle qui restitue les mouvements intimes au sein des mutations sociales et met en lumière l’importance des mots dans la construction d'une vie.