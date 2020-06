Résumé du livre

Une petite ville du Midi, ses lotissements, son quotidien morne et ses interminables jours d'été. Jo et Céline, deux soeurs de quinze et seize ans, errent entre fêtes foraines, centres commerciaux et descentes nocturnes dans les piscines des villas cossues de la région. Trop jeunes encore pour renoncer à leurs rêves et suivre le chemin des parents qui triment pour payer les traites de leur pavillon. Mais quand Céline tombe enceinte, c'est le cataclysme. Comme elle refuse de livrer le nom de son amant, la rage du père se libère, sourde et violente, tandis que la jeune soeur tente de s'extraire du carcan familial et que la mère assiste, impuissante, au délitement de sa famille. Jusqu'à l'irréparable.