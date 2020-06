Résumé du livre

Cet ouvrage est une réponse aux questions concernant les dérèglements climatiques dont les causes profondes sont mises en évidence et développées. Il met en relation le lecteur avec les " Mondes sensibles de la Nature " et leurs énergies dans la présence de l'instant. La sacralisation de cette relation avec la Nature se révèle être une Puissance d'Eveil.Le " Véritable Bonheur ", la joie intérieure... l'entente entre les êtres, la communication, la solidarité, le fonctionnement harmonieux des lois de la nature, l'équilibre des climats, résultent de la Paix...