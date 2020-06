Résumé du livre

Les jumeaux Axel et Mina, 11 ans, sont envoyés chez leur grand-oncle Nicodème suite à la disparition inexplicable de leur mère.Le vieux est un peu loufoque, très grincheux, et tient un étrange musée de jouets anciens dans son arrière-boutique.Quand Axel, poussé par sa curiosité, enfreint les règles et touche un chat en bois du musée, les enfants se retrouvent transportés dans l'Egypte ancienne. Ils pensent être envoyés là pour aider un petit garçon égyptien à retrouver son père mais, en réalité, l'aventure dans laquelle ils s'embarquent est bien plus vaste que ce qu'ils imaginent...