Résumé du livre

Tom et Léa ont découvert dans le bois de Belleville, perchée en haut d’un chêne, une cabane pleine de livres. C’est une cabane magique ! Elle appartient à la fée Morgane, magicienne et célèbre bibliothécaire qui voyage à travers le temps et l’espace pour rassembler des livres.Grâce à une cabane magique rencontrée lors d'une promenade, Tom et sa soeur Léa sont envoyés à l'époque des dinosaures et vont vivre de nombreuses aventures.Au fil des années La Cabane Magique est devenue incontour- nable pour plusieurs générations d’enfants. Fêtant en 2021 ses 20 ans, la série a permis à des millions de petits lecteurs de découvrir le plaisir de la lecture et le pouvoir de l’imaginaire, ce que défend Bayard Éditions Jeunesse depuis 30 ans !