ROMAN DE L'ÉTÉ 2020. Grand Gagnant du Prix Femme Actuelle 2020.Deux crimes terrifiants, deux messages. L'astronaute Christina Dimitrios a vingt-quatre heures pour retrouver les traces de son père disparu mystérieusement lors d'une mission Apollo. Un rendez-vous bouleversant avec la lune et le destin de l'Homme.Une incroyable enquête à un rythme effréné et un rendez-vous bouleversant avec le destin de l'Homme." Une imagination et un rythme capables de séduire un très large public. " Gilles Legardinier, Président du jury" Un thriller palpitant qui fait voyager à travers l'histoire, l'art, l'astronomie et l'espace. " Femme Actuelle.L'AVIS DU COMITÉ DE LECTURE GRAND PUBLIC : "Un thriller hors du commun, passionnant et créatif". Fabienne, 53 ans. "Une folle aventure!" Carine, 33 ans. " Roman palpitant, mêlant judicieusement actualité spatiale et Histoire" Nathalie, 49 ans. "Un roman coup de cœur à l'intrigue parfaitement agencée et un final à couper le souffle. Magnifique ! " Ingrid, 57 ans.