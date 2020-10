Résumé du livre

" Les silences de Valmy, au bout du fil, avaient résonné dans leurs oreilles comme le sifflement d'un corps qui tombe droit dans l'abîme. Pourtant quand le chef de la Crim' avait prononcé les mots " meurtre ', " poupée criblée de cicatrices ', " vaudou ' et " bois de Vincennes ', une tension inhabituelle avait envahi la pièce. Jean et le commissaire ne surent dire si c'était sa respiration qui avait changé, ou s'il était habité d'une force inconnue, mais le Valmy qu'ils connaissaient avait repris le dessus. " Des faubourgs de Barbès aux dorures des ambassades, entre prostitution et magie noire, le groupe de Philippe Valmy se reforme pour traquer un tueur sanguinaire qui met à vif les cicatrices du passé.Des faubourgs de Barbès aux dorures des ambassades, entre prostitution et magie noire, le groupe de Philippe Valmy se reforme pour traquer un tueur sanguinaire qui met à vif les cicatrices du passé.