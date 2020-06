Résumé du livre

Wilfrid, fils ainé du seigneur forestier de Gorre, revient dans son château natal après des années à parfaire sa formation de chevalier. Il y retrouve ses frères, ses soeurs et un père mourant. Wilfrid va devoir prouver sa valeur et montrer qu'il est digne de gouverner les terres de son père. Mais, une nouvelle ère approche et la fin du règne d'Uther Pendragon risque de plonger le royaume dans la tourmente...