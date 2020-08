Résumé du livre

Suivons un instant le sens commun et admettons que tout existe : les arbres, la mer, la montagne, les sentiments, les pensées, les rêves..., l'esprit, l'âme aussi... le corporel avec l'incorporel. Quel sera alors le problème métaphysique ? De penser tout ce qui existe. De penser l'incorporel sur le plan ontologique commun de l'existant et de l'y distinguer du corporel. Toutefois, puis-je penser l'incorporel ? Mais encore : pourquoi vouloir le penser ? Car on pourrait aussi bien s'étonner de la nécessité de le penser puisqu'il existe. Et ne faudrait-il pas plutôt s'interroger sur cette obstination millénaire de vouloir concevoir ce qui manifestement existe ? Comme si cette difficulté de concevoir risquait de compromettre et mettre en doute cette existence même ? Pourquoi accorder à la pensée une importance telle qu'elle soit en mesure d'ébranler une simple évidence ? Car, par un curieux paradoxe c'est le matérialisme même qui tire sa force de cette présomption inouie de la pensée allant