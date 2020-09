Résumé du livre

Le pain quotidien du grain de blé à l’artisan boulanger, de l’industrie agroalimentaire aux labels bio. Une enquête qui nous plonge dans les circuits gardés et alternatifs d’un produit emblématique.Base traditionnelle et fondamentale de l’alimentation française, le pain a une image de produit naturel et authentique qui dissimule pourtant des filières diverses et mal connues. Depuis une vingtaine d’années se développe une industrialisation accélérée, sous la double pression des moulins (de plus en plus concentrés) et de la grande distribution, dans un contexte d’agro-industrie standardisée. L’enquête nous mène le long des chaînes bien protégées des regards, où propreté et éthique passent après rapidité et rentabilité.Alors que les boulangers occupent une place de choix dans le quotidien des français et que les artisans tentent, notamment par la création de labels, de remettre la qualité au centre du métier, l’écart entre bons et mauvais pains se creuse.L’enquête au long cours invite à s’interroger sur un produit courant aux vices insoupçonnés et offre un panorama inattendu sur les techniques d’élaboration industrielles, les manipulations des farines et des levures, la question du gluten, mais aussi sur les modes de productions alternatifs.Née en 1987, formée à l’ESJ Lille, Marie Astier est l’un des piliers du quotidien en ligne Reporterre. Se définissant comme une « journaliste écolo », elle met son métier au service de ses engagements.A retrouver dans le dossier Points Terre : écologie et sauvegarde de la planète