Résumé du livre

Dans une France minée par les fractures sociales, le communautarisme et le rejet des élites, Nicolas, étudiant de gauche à Sciences Po, rêve d'une révolution sans s'y engager. Sa rencontre avec Harry, dix-huit ans, activiste d'extrême droite proche des Gilets jaunes, va cristalliser ce désir d'insurrection qui ne dit pas son nom. Fasciné par Harry et sa violence radicale, Nicolas se soumet peu à peu à une passion destructrice jusqu'à renoncer à ses idéaux et à sa liberté. À travers une relation charnelle et toxique, Tom Connan explore, dissèque et dénonce une société au bord de l'explosion, où le populisme répond au cynisme ultra-libéral. Un roman dérangeant, qui fait entendre une voix aussi singulière que nécessaire, celle d'une génération qui n'a plus rien à perdre.