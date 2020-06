Résumé du livre

Comme beaucoup de mes semblables, je n'ai été sexagénaire que dix ans. Mais ceux-là, me semble-t-il, ont défilé beaucoup plus vite que les dix précédents.Au beau milieu de cette période, il m'est arrivé un événement quasi inavouable : je suis devenu " retraité ", vilain substantif dont la version " adjectif " s'applique aussi aux déchets (nucléaires par exemple) dont on ne sait par conséquent que faire.Ne serait-ce que pour l'esthétique, il m'a paru urgent de trouver une appellation plus glorieuse à inscrire sur mes cartes de visite. J'ai balancé entre " Enjoliveur de réalité ", " Bayeur aux corneilles " ou " Commissaire aux contes "...Et finalement, après bien des tâtonnements, j'ai conclu.Sous mon patronyme, je fais désormais fièrement figurer la mention " Ultimosophe ". (DPLG bien entendu).