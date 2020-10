Résumé du livre

Malko se pencha au-dessus de la benne verte posée en face de la banque Alfallah. Découvrant un cadavre étendu sur les ordures, décapité, la tête posée sur le torse. La voix dans son portable demanda aussitôt :-You have found your friend Shaheen ?La communication fut coupée et Malko se retourna. Pour voir un jeune homme en camiz-charouar marron qui avançait dans sa direction d'un pas assuré. Il marchait, la tête inclinée sur sa poitrine, comme s'il priait.Le sang de Malko se glaça dans ses veines, repensant à sa conversation avec le chef de poste du MI6. Les kamikazes avaient reçu l'odre de marcher ainsi, afin que l'explosion de leur charge les défigure, rendant impossible leur identification.