Résumé du livre

Sélection Prix Médicis 2020Automne 1977 : Harry, trente-quatre ans, meurt dans des circonstances tragiques, laissant derrière lui sa fille de quinze mois. Avril 2019 : celle-ci rencontre une femme qui a connu Harry enfant, pendant la guerre d’Algérie. Se déploie alors le roman de ce père amoureux des étoiles, issu d’une grande lignée de médecins. Exilés d’Algérie au moment de l’indépendance, ils rebâtissent un empire médical en France. Mais les prémices du désastre se nichent au coeur même de la gloire. Harry croise la route d’une femme à la beauté incendiaire. Leur passion fera voler en éclats les reliques d’un royaume où l’argent coule à flots. À l’autre bout de cette légende noire, la personne qui a écrit ce livre raconte avec férocité et drôlerie une enfance hantée par le deuil, et dévoile comment, à l’image de son père, elle faillit être engloutie à son tour.Roman du crépuscule d’un monde, de l’épreuve de nos deuils et d’une maladie qui fut une damnation avantd’être une chance, Saturne est aussi une grande histoire d’amour : celle d’une enfant qui aurait dû mourir, maisqui est devenue écrivain parce que, une nuit, elle en avait fait la promesse au fantôme de son père.