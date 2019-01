À l'heure des souvenirs, adaptation du roman Une fille, qui danse de Julian Barnes

Editeur : Gallimard

Genre :

Total pages : 224

Traducteur :

ISBN : 9782070454396



Une fille, qui danse

de Julian Barnes(Auteur) Jean-Pierre Aoustin(Traducteur)

Au lycée, ils étaient trois amis jusqu'à ce qu'Adrian se joigne à eux. Il était différent, brillant et plus mûr. Tous l'admiraient.Ils croyaient alors vivre dans un enclos et qu'ils seraient bientôt lâchés dans la vraie vie. Pourtant, les jeux étaient faits en partie.

J'achète ce livre grand format à 8.30 €