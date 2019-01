Ant-Man et la Guêpe, blockbuster d'été de Marvel

Marvel fait rempiler un de ses super-héros les plus désopilants, dans la lignée de Deadpool, en un peu moins borderline malgré tout. Ant-Man, toujours interprété par Paul Rudd, sera cette fois accompagné par la Guêpe, alias Evangeline Lilly, pour de nouvelles aventures...

Détail notable, il s'agit du premier film Marvel où le nom d'une héroïne apparait dans le titre... Autrement dit, la place réservée aux femmes n'est pas mirobolante dans le MCU, tandis que DC, pour une fois, a une longueur d'avance avec Wonder Woman... « Il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans le film, mais ce qui m’a le plus séduit, c’est de présenter la Guêpe au public et de voir Hope van Dyne dans la peau d’une super-héroïne aux incroyables pouvoirs. J’ai pris énormément de plaisir à explorer la dynamique du duo qu’elle forme avec Ant-Man et à définir sa place dans l’Univers Cinématographique Marvel », explique le réalisateur Peyton Reed.