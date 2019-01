Après le présent et le futur, Matt Groening réinvente le Moyen-Âge

Après les Simpsons et Futurama, Matt Groening avait annoncé sa collaboration avec la plateforme Netflix pour son nouveau projet, Désenchantée. Avec une sortie annoncée pour le 17 août, la bande-annonce de la série animée en 10 épisodes a été diffusée il y a quelques jours.

Dreamland est en ruines. Bean, princesse de ce royaume médiéval, n’a pas franchement envie d’épouser le prince qu’on lui a choisi. Après avoir maladroitement empalé son bien-aimé sur un trône joliment décoré d'épées, elle part à l’aventure avec l’elfe Elfo et le démon Luci.Quête d’identité, soif de découverte ou mauvais dessins, ils embarquent tous les trois prêts à faire face aux ogres et autres. Alors, si dans ce trailer on reconnait bien les traits de Matt Groening, l’humour, lui, semble s’être terriblement assagi… Plus que quelques semaines d’attente pour se faire une idée.