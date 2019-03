Artemis Fowl, d'après les livres d'Eoin Colfer, de retour au cinéma

Descendant d’une longue lignée de criminels, le jeune et richissime Artemis Fowl — 12 ans et déjà doté d’une intelligence hors du commun — s’apprête à livrer un éprouvant combat contre le Peuple des Fées, des créatures puissantes et mystérieuses qui vivent dans un monde souterrain et qui pourraient bien être à l’origine de la disparition de son père 2 ans plus tôt. Pour mener sa lutte à bien, il devra faire appel à toute sa force et à son ingéniosité diabolique, quitte à prendre en otage le capitaine Holly Short — une elfe réputée pour sa bravoure — et l’échanger contre une rançon en or. Pour le nain gaffeur et kleptomane Mulch Diggums — qui va tout tenter pour venir en aide à Holly — et la commandante Root, chef du F.A.R.F.A.DET (Forces Armées de Régulation et Fées Aériennes de DETection, le département de reconnaissance de la police des fées), la partie s’annonce plus que serrée…