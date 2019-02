Atelier de conversation, les vies croisées de la Bpi

Bernhard Braunstein s'est installé à la Bibliothèque publique d'information, au Centre Pompidou, à Paris, pour assister aux ateliers de conversation, des rendez-vous conçus pour apprendre le français à travers la conversation. L'occasion de découvrir autant de vies, de réfugiés, d'étudiants ou d'hommes d'affaires, pour une fois tous réunis.

« Les gens arrivaient, écrivaient leur nom sur une liste et le tournage commençait une minute après. On avait très peu de temps pour chasser les appréhensions. En une minute d’échanges, il est néanmoins possible à mon avis de sentir si vous pouvez avoir confiance en la personne ou non. Ces gens avaient confiance en moi, et quelque part cela constituerait un souvenir pour eux. C’est un moment important de leur vie », explique le réalisateur Bernhard Braunstein à propos du tournage d'Atelier de conversation.