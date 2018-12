Avant que nous disparaissions, d'après la pièce de Tomohiro Maekawa

« Je souhaitais respecter autant que possible la localisation de l’intrigue, dans un quartier proche d’une base militaire américaine. J’ai déjà adapté plusieurs romans, mais c’est ma première adaptation d’une pièce de théâtre. Ce qui m’a attiré, c’est le fait que cette pièce soit une parodie des films de science-fiction des années 50, avec le côté invasion extraterrestre. Cela m’a beaucoup plu, car la science-fiction est un genre auquel je voulais me frotter depuis des années », explique Kiyoshi Kurosawa, le réalisateur du film.

Alors que Narumi et son mari Shinji traversent une mauvaise passe, Shinji disparaît soudainement et revient quelques jours plus tard, complètement transformé. Il semble être devenu un homme différent, tendre et attentionné.