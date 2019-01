Avec un grand retour en librairie, le fakir de Romain Puertolas sera sur les écrans

Le 2 mai prochain, Romain Puertolas publiera le deuxième volume des histoires fantastiques de son fakir au Dilettante. Mais si : celui qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Et trois semaines plus tard, sortira le film adapté du premier ouvrage. Sony Pictures Entertainment France en a lancé une nouvelle bande-annonce.

Cet improbable voyage que le fakir s'apprête à revivre avait déjà été adapté en bande dessinée – publiée chez Jungle, en octobre dernier. Le film sera le point d’orgue de cette grande réussite éditoriale.

Une aventure rocambolesque et hilarante aux quatre coins de l’Europe et dans la Libye post-kadhafiste. Une histoire d’amour plus pétillante que le Coca-Cola, mais aussi le reflet d’une terrible réalité : le combat que mènent chaque jour les clandestins, ultimes aventuriers de notre siècle.





(à paraître le 2/05) Romain Puertolas – Les nouvelles aventures du fakir au pays d'Ikea – Le Dilettante – 9782842639464 – 20 €