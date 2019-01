Bamse, l'ourson de Rune Andréasson, s'invite au cinéma

Le film, réalisé par Christian Ryltenius, propose des aventures originales, mais toujours empreintes des valeurs qui ont fait le succès et l'identité de l'univers de Bamse : tolérance et générosité.

Bamse est l'ourson le plus fort du monde grâce au « miel du tonnerre » concocté par sa grand-mère. Il lui procure une force incroyable ! Il est aussi très gentil : il protège et aide tous ceux qui sont en danger ou malheureux, et tout le monde l'aime dans son village. Mais quelqu'un de mystérieux lui en veut et kidnappe sa grand-mère. Bamse va devoir braver les dangers de la forêt des Trolls pour la délivrer des griffes des méchants... Heureusement qu'il est accompagné par la petite Marianne qui n'a pas froid aux yeux !