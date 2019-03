Bande annonce : le retour tant attendu de Jessica Jones

Netflix dévoile aujourd’hui le second trailer de la très attendue nouvelle saison de Marvel’s Jessica Jones . Composé de flash-back de la saison 1, ce trailer retrace le chemin que Jessica a parcouru alors qu’elle montre à tout le monde comment se battre comme une femme.





Marvel’s Jessica Jones revient pour une deuxième saison le 8 mars 2018, Journée internationale des droits des femmes, en exclusivité sur Netflix.

Jessica Jones, la détective privée la plus dure à cuire de New York, reprend le contrôle de sa vie et se remet peu à peu du meurtre de Kilgrave. Confrontée à une multitude de mensonges, elle remet tout en question afin de découvrir la vérité, d’autant que cette fois-ci, l’affaire est plus personnelle que jamais. Rendez-vous le 8 mars pour la suite...