Bastien Vives et Augustin Trapenard : 21 CM rejoue Titanic, au fusain

La prochaine émission 21 CM, animée par Augustin Trapenard, se déroulera avec le dessinateur Bastien Vives. À l’occasion de la sortie de La décharge mentale, ce dernier se confie : littérature, musique, et, évidemment, bande dessinée seront au rendez-vous. Et le teaser est des plus savoureux.



Parce qu'un peu dhumour ne fait jamais de mal, Vives et Trapenard se prêtent au jeu de la parodie : on reconnaîtra ssez vite les accents de flûtes... et l'ambiance torride qui se dégage.



21 CM donne rendez-vous le 14 mars, sur Canal +, à 22 h 35.