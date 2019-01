Beaucoup d'eau et encore plus d'effets spéciaux dans le trailer d'Aquaman

L’une des révélations les plus attendues de la Comic Con de San Diego était sans aucun doute le trailer du film Aquaman. Annoncé pour le mois de décembre, le personnage avait déjà fait une apparition sous les traits de Jason Momoa dans Justice League en 2017. Le personnage attendait depuis son propre long métrage. Alors, l’héritier au trône d’Atlantide sera-t-il enfin roi ?

Remise des compteurs à zéro pour Arthur Curry/Aquaman, la vision de Snyder avait déplu et il n’en restera rien. Avec un humour à la Marvel et des petits sourires en coin de la part de Jason Momoa, l’ambiance est bien plus lumineuse et fort à parier que l’an prochain les cosplays se multiplieront. Et côté CGI, James Wan s’en est donné à cœur joie.

Gros requins super équipés, crustacés féroces et autres créatures des fonds marins, on en a plein les yeux. Tout est fait pour retranscrire l’ambiance et l’esthétisme du charme kitsch, mais néanmoins super classe, de l’original surtout lors des plans sous-marins.

Au côté d’Aquaman, on retrouvera Mera, interprétée par Amber Heard, ainsi que la reine Atlanta campée par Nicole Kidman. Une plongée aux origines du super héros mi-terrien mi-atlante avant d’assister à l’épique bataille opposant Jason Momoa à Patrick Wilson, qui donne vie à Orm, le demi-frère d’Aquaman, pour sauver la terre.