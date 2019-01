Beaucoup trop de Spider-Men dans Spider-Man : New Generation

En effet, Spider-Man : New Generation s'appuiera sur la multitude de versions de Spider-Man qu'il est possible de trouver dans l'univers Marvel... Ou plutôt, les multiverses, puisque plusieurs versions de Spider-Man seront présentes dans le film, dont... Spider-Ham !

Spider-Man : New Generation présente Miles Morales, un adolescent vivant à Brooklyn, et révèle les possibilités illimitées du Spider-Verse, un univers où plus d’un peut porter le masque…