Betty, de Claude Chabrol, d'après le roman de Georges Simenon

Claude Chabrol est allé filmer Betty dans l'hôtel où Simenon avait séjourné avant d'écrire Betty, qui serait inspiré de personnes et de lieux que Simenon aurait fréquentés. Avant Betty, Chabrol avait adapté Les Fantômes du chapelier de Georges Simenon.

Betty, jeune femme alcoolique et paumée, réprouvée par son mari et sa famille, se réfugie dans le restaurant « Le Trou » où elle fait la connaissance de Laure, l'amante du patron Mario. Laure l'aide et devient une amie. Mais Betty envie sa tranquille assurance et l'amour qui la lie à son compagnon. Quand elle s'éprend à son tour de Mario, les choses basculent. Est-elle la victime de sa famille bourgeoise ou un monstre d'égoïsme inconscient ?...