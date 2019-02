BlacKkKlansman de Spike Lee, d'après le récit de Ron Stallworth

Après avoir travaillé pendant des années avec Denzel Washington, Spike Lee a compté sur John David Washington, son fils, pour un des rôles principaux de BlacKkKlansman —J'ai infiltré le Ku Klux Klan. Le long-métrage s'inspire du livre de Ron Stallworth, publié en 2014, dans lequel il raconte sa lutte contre Ku Klux Klan.

Ron Stallworth, chez Spike Lee, est incarné par Washington, tandis qu'Adam Driver joue Flip Zimmerman, collègue de Stallworth. Actuellement à la retraite, le véritable Ron Stallworth a lui-même raconté son enquête dans Black Klansman — Race, Hate, and the Undercover Investigation of a Lifetime.