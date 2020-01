Camus et la beauté du monde : découvrir la correspondance avec Maria Casarès

Folio, en partenariat avec des professionnels de la production audiovisuelle, a imaginé le scénario original d’un film poétique avec une idée simple : ancrer la vision de l’amour résolument moderne de Camus et Casarès dans notre époque. En diffusant le film sur l’ensemble de ses plateformes, Folio invite un lectorat plus jeune, utilisateur des réseaux sociaux, à découvrir les correspondances du couple mythique.Filmée dans un Paris contemporain, cette vidéo de deux minutes met en scène deux jeunes anonymes en proie aux tourments de l’amour qui parviennent à exprimer leurs sentiments grâce aux mots de Camus et Casarès. Kendy Ty, réalisateur, et Benjamin Grossmann, compositeur, ont concrétisé l’ambition de l'éditeur que de démontrer l’universalité des échanges épistolaires de Camus et Casarès, par le biais de la cinématographie.Le film est entrecoupé d’images d’archives du couple, propriété de la famille Gallimard, et encore jamais dévoilées au grand public.