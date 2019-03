Carthago, volume 8 : quelque chose bouge au fond des océans

À deux albums de la fin de la série Carthago, le scénariste Christophe Bec parvient encore et toujours à piquer notre curiosité avec ce tome 8 dessiné par l'excellent Ennio Bufi.





Christophe Bec & Ennio Bufi – Carthago, Leviathan T. 8 – Humanoïdes associés – 9782731623987 – 14,50 €

Coincés dans Le Léviathan à plus de 6000 mètres de profondeur, après l’effondrement d’une paroi rocheuse, Lou Melville et son équipage sont bien mal en point. Leur situation est d’autant plus préoccupante qu’il semblerait que cet éboulement ne relève en rien d’un phénomène sismique naturel.Quelqu’un ou quelque chose semble vouloir les empêcher d’explorer cet endroit et leur salut ne tient qu’à l’arrivée d’improbables secours…