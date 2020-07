Jusqu'ici, tout allait bien : avec Ersin Karabulut, ça se gâte ensuite

Après le succès de Contes ordinaires d’une société résignée de l’auteur turc Ersin Karabulut, voici en exclusivité le teaser de son nouvel album à la résonnance universelle, Jusqu’ici tout allait bien… qui sortira le 2 septembre chez Fluide Glacial. Un recueil de 9 récits d’anticipation — très singuliers.



Qu’adviendrait de notre société si elle renonçait à ses libertés à cause de ses croyances, des nouvelles technologies, d’un virus... ou même du carcan familial ?



À travers ces 9 fables très noires à la fois réalistes et fantastiques, Ersin Karabulut essaie de comprendre comment une société peut s’accommoder du renoncement. Devenu le chef de file de la bande dessinée turque tant par la qualité de son graphisme que par la singularité de ses récits, Ersin Karabulut, souvent confronté à la censure dans son pays, use avec talent de l’allégorie pour illustrer les angoisses d’une génération prisonnière d’un système de plus en plus répressif et oppressant.



Dans ces 9 fables modernes, il décrit à la perfection, avec un dessin intrigant, les maux de notre société et le moment où tout bascule.