Kaya Dove 1 : le combat pour le futur commence dès maintenant

Editeur : Terre De Lumiere

Genre :

Total pages : 352

Traducteur :

ISBN : 9782940448739



Kaya Dove t.1 ; messagère du futur

de Pierre Lassalle

" Que se passerait-il si une superhéroïne, dotée de superpouvoirs, arrivait du futur à notre époque, pour éviter à l'humanité, aux mains de forces noires, de sombrer dans l'abîme ? " Année 2945, deux civilisations cohabitent sur terre, celle du mal contrôlant plus de 80% de l'humanité, et celle du bien. Après 6 années d'entraînement intensif, Kaya Dove, 24 ans, est envoyée en 2016 par son mentor Manikaël, un maître du temps immortel. Sa mission : sauver l'humanité et aider les êtres humains, manipulés par la société actuelle, à faire le choix du camp du bien. Son plan : constituer une équipe, la Kaya Team, qui combattra les démons-vampires venus du futur et leurs alliés du présent, intervenir lors de carrefours de destinée (carfdest) et jouer sur les flux temporels pour changer l'avenir. Un thriller d'espionnage et de science-fiction palpitant, où se côtoient valeurs héroïques, humour, esprit d'équipe. Ce roman peut aussi être abordé comme une oeuvre de réflexion avec des révélations sur notre époque et le futur. Il permet de trouver des solutions pour bâtir ensemble un Nouveau Monde.

