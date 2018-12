Kaya Dove 2 : Partez en quête du nouveau monde !

Depuis leurs premières actions au sein de la Kaya Team, Jessie et Amber n’ont plus le même regard sur leur monde, qui est sur le point de s’effondrer. L’enjeu de leur époque n’est plus la fin du monde, mais la création d’un nouveau.





Et leur rencontre avec Kaya Dove, leur amie et superhéroïne qui vient du futur, les a amenés à sortir de leur vie ordinaire. Ils combattent à présent à ses côtés pour déjouer les pièges des forces ténébreuses qui veulent détruire l’humanité et empêcher la prophétie du Nouvel Age d’Or d’advenir.



Au fur et à mesure des évènements, ils se sont renforcés, et ils sont prêts à suivre un entrainement spécial auprès de Manikaël, le mystérieux guide immortel.



Avec la Team qu’elle a constituée autour d’elle, Kaya Dove apporte un chemin d’espérance dans les ténèbres, en vraie Guerrière de Lumière, prête à tous les sacrifices.



Même si nous descendons plus bas dans les enfers, nous nous élèverons plus haut dans la lumière !



Pierre Lassalle - Kaya Dove 2 Prophétesse du Nouveau Monde - Editions Terre du Lumière - 9782940448869 - 19,50 €