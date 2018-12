La nouvelle série animée “Fruits Basket” dévoile un premier trailer

L’histoire tourne autour d’une jeune orpheline, Tôru, recueillie par la famille Sôma après la mort de sa mère. Très vite, elle apprend le secret de la famille : 13 de ses membres sont victimes d’une malédiction qui les transforme en animal au moindre contact physique avec le sexe opposé. La diffusion est prévue courant 2019.Une adaptation en animé avait déjà vu le jour entre juillet et décembre 2001. Elle comptait 26 épisodes, mais ne relatait que les six premiers volumes du manga. À l’époque, c’était le Studio Deen qui était chargé de la réalisation et la diffusion, quant à elle, a été assignée initialement à TV Tokyo.Le manga a déjà été récompensé à titre exceptionnel par le prix du manga de l’éditeur Kōdansha dans la catégorie shōjo, événement rare pour cette récompense qui n’est décernée généralement qu’aux œuvres éditées chez Kōdansha. De son côté, l’animé a gagné l’Anime Grand Prix en 2000-2001.