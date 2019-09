Quelle est la chose la plus bizarre que vous pouvez imaginer ? C'est tout ? Et vous appelez ça bizarre?! Vous devriez rencontrer Kipp Kindle, Tobias Traîtrise et Coralie Chan. Ils vivent tous les trois à Huggabie City, la ville la plus bizarre au monde.On y trouve des piranhas végétariens, des chauve-souris tueuses, un rat de laboratoire qui s'appelle Ralph et qui ne parle que portugais (Bem oui...!), et puis de la con ture, des tonnes de con ture...