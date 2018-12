Phobos : Victor Dixen retient BimBamBooks, candidate au programme Genesis

Il est trop tôt pour respirer… Le dernier tome de la saga Phobos, écrite par Victor Dixen, a donné lieu chez Robert Laffont à une campagne digitale inédite : ce sont six booktubeuses qui incarnent les héroïnes candidates au projet de colonisation de Mars.

En partenariat avec les éditions Robert Laffont





Chacune des candidates au voyage passe ainsi un grand casting pour participer à l’incroyable projet Genesis, un aller simple pour Mars en vue de coloniser la planète, assorti de la plus grande émission de téléréalité jamais réalisée : ils seront douze, et auront 6 minutes par semaine pour se rencontrer, se plaire et se séduire.

On retrouve Bim Bam Books-Christiane , aka FangFang, jeune singapourienne, douée d’une mémoire encyclopédique, insomniaque et doctorante en mathématiques. La candidate idéale…











Victor Dixen – Phobos, T.4 – Editions R-Jeunes Adultes – 9782221202197 – 18,90 €, ebook 12,99 €