Phobos : Victor Dixen retient Eloobooks, candidate au programme Genesis

L’ultime tome de Phobos, la série de Victor Dixen, a donné lieu à une campagne des plus originales : la Collection R a choisi de mettre en avant une grande diversité de chroniqueuses, en choisissant des booktubeuses parmi les plus influentes pour incarner les héroïnes de la saga.

Elles seront six; embarquées sur un vaisseau spatial en partance pour Mars, avec pour projet de coloniser la planète, le programme Génésis est aussi le programme de téléréalité le plus fou du monde, puisque six jeunes hommes accompagnent nos héroïnes. Et qu'ils auront 6 minutes par semaine pour se rencontrer et se séduire.



Lançant un appel à candidature, le programme « Genesis » propose ainsi d’écrire l’histoire avec un grand H, en participant à la première Mission de colonisation de la planète rouge.



ElooBooks-Elodie est donc Kelly, jeune canadienne, sure d’elle-même, nature et énergique, mais qui semble porter un lourd passé…









Victor Dixen – Phobos, T.4 – Editions R-Jeunes Adultes – 9782221202197 – 18,90 €/ ebook 12,99 €