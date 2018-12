Phobos : Victor Dixen retient Moody take a book, candidate au programme Genesis

A l’occasion de la sortie du dernier tome de la série de Victor Dixen, Phobos, Robert Laffont a lancé une campagne de communication digitale auprès du public pour le moins originale: ainsi ce sont pas moins de six booktubeurs parmi les plus en vue qui participent aux vidéos mises en scène par Nine Gorman, avec Victor Dixen himself au scénario

Ils sont six filles et six garçons, dans les deux compartiments séparés d’un même vaisseau spatial.

Ils ont six minutes chaque semaine pour se séduire et se choisir, sous l’œil des caméras embarquées.

Ils sont les prétendants du programme Genesis, l’émission de speed-dating la plus folle de l’Histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars.

Phobos : n'ayez pas peur pour Victor Dixen, Nine Gorman s'occupe de tout





Nous assistons donc au « vrai casting » des candidates au programme « Genesis », la plus folle émission de speed dating jamais réalisée, en partance vers la planète Mars.

Retrouvons ainsi Moody take a book, dans le rôle d'Elizabeth, qui veut réaliser sur Mars son destin de danseuse étoile.









