Steven Erikson ouvre en grand Les portes de la maison des morts

En mai dernier, les éditions Leha faisaient l’actualité, avec le lancement du Livre des martyrs, nouvelle traduction de la fresque épique de Steven Erikson. Les jardins de la Lune était accueilli avec bonheur par la rédaction, difficile de montrer plus d’enthousiasme pour le roman.

Voilà qui tombe bien, le prochain volume est prévu pour ce 16 novembre, et dans l’intervalle, la maison a proposé une bande-annonce, largement à la hauteur du deuxième tome. N’hésitez pas à retourner lire notre chronique du premier opus, avant de découvrir le booktrailer.

Pour mémoire, Malazan Book of the Fallen compte 10 volumes en tout est pour tout, avec plus de 3,5 millions d’exemplaires écoulés dans le monde et des traductions en 21 langues.

En France, la traduction est assurée par Emmanuel Chastellière. Maintenant, on écarquille les yeux, et on savoure...