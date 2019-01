Burn Out, une adaptation motorisée d'un roman de Jérémie Guez

Publié en 2012, Prix SNCF du Polar, le roman Balancé dans les cordes, de Jérémie Guez, a inspiré le film Burn Out, qui se déroule dans le milieu des courses motorisées, à Yann Gozlan et son coscénariste Guillaume Lemans. Pour des raisons d'originalité, les deux hommes ont préféré transposer l'histoire de Guez, autour de la boxe, au monde des motos et des cylindrées...

« Tant de films — et non des moindres ! – avaient déjà dépeint le monde de la boxe, le ring et ses combats. En revanche, l’univers de la moto me semblait, à tort ou à raison, plus original. Sans compter qu’il offrait un potentiel incroyablement cinématographique : je l’associais immédiatement à la vitesse, au danger, à l’adrénaline… Autant d’éléments propices à la création d’un univers visuel fort et hypnotique », expliquent Gozlan et Lemans à propos de leur adaptation du roman de Jérémie Guez, signée avec l'auteur lui-même.

Tête brûlée, accro aux sensations fortes, Tony ne vit que pour une seule chose : devenir pilote professionnel de moto superbike. Jusqu'au jour où il découvre que la mère de son fils est liée à la pègre manouche. Seule issue pour la sortir de cet engrenage : mettre ses talents au service des truands. Pilote de circuit le jour, go-faster la nuit, Tony est plongé dans une spirale infernale qui le mène au bord de la rupture…







Jérémie Guez - Balancé dans les cordes - J'ai Lu - 9782290054352 - 5,60 €