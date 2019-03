Burning, une adaptation d'une nouvelle d'Haruki Murakami

Haruki Murakami de nouveau au cinéma : cette fois, c'est une de ses nouvelles, « Les Granges brûlées », qui se retrouve sur le grand écran avec Burning, réalisé par Lee Chang-Dong. Au casting de ce film sud-coréen, Yoo Ah-In, Steven Yeun ou encore Jeon Jong-seo.

La nouvelle d'Haruki Murakami a été traduite en français dans le recueil L'éléphant s'évapore par Corinne Atlan, publié au Seuil en 1998 puis par Belfond en 2008. Un texte « où il ne se passe rien » selon le réalisateur et le scénariste, mais « ce mystère recèle une dimension très cinématographique. On allait pouvoir en faire quelque chose de plus grande ampleur et de plus complexe ».