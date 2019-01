Hellboy est de retour et il va devoir affronter, en plein cœur de Londres, un puissant démon revenu d’entre les morts pour assouvir sa vengeance.

David Harbour, Ian McShane et Milla Jovovich sont au casting de cette superproduction qui entend bien sûr faire de l'ombre aux films Marvel et autres en proposant un univers plus sombre et violent, volontiers sanglant. Attention, toutefois, l'humour de la série originale de Mike Mignola sera bien présent, en témoigne la première bande-annonce...