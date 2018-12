Carbone modifié : tant qu'on peut se payer un nouveau corps, la vie continue

250 ans après notre ère, la vie peut être indéfiniment prolongée grâce aux technologies. C’est une époque nouvelle qui s’offre à l’humanité, celle du carbone modifié. Réédité chez Bragelonne en avril dernier, le roman de Richard Morgan, Carbone modifié , fera l’objet d’une adaptation chez Netflix, et une nouvelle bande-annonce est diffusée.

Au 26e siècle, l’humanité s’est répandue à travers la galaxie, emportant ses religions et ses conflits raciaux dans la froide arène de l’espace. Tandis que ces tensions font rage et que de sales petites guerres éclatent tous les quatre matins, le Protectorat des Nations unies maintient une poigne de fer sur les nouveaux mondes, avec l’aide de ses troupes de choc d’élite : les Corps Diplomatiques.



En outre, la technologie a apporté ce que la religion ne pouvait garantir ; quand votre conscience peut être stockée dans une pile corticale et téléchargée dans un nouveau corps, même la mort n’est plus qu’un dérangement mineur. Tant que vous pouvez vous offrir un nouveau corps…



La série Altered Carbon est réalisée par le renommé Miguel Sapochnik (qui était notamment aux commandes du célèbre épisode de Games of Thrones « Battle of the Bastards ») et scénarisée par Laeta Kalogridis, coscénariste du film Avatar. Le casting est quant à lui composé des acteurs Joel Kinnaman, James Purefoy, Kristin Lehman et Martha Higareda. La production est, elle, assurée par les studios Skydance.

Les dix épisodes prévus débuteront le 2 février prochain.