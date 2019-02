Castle Rock, d'après l'univers de Stephen King, se dévoile dans un deuxième trailer

Castle Rock, la série Hulu inspirée de l'univers des romans de Stephen King, fait saliver plus d'un fan. Et pour cause, cette série au scénario original sera centrée sur Castle Rock, lieu de l'action ou lieu évoqué dans différents romans ou nouvelles du King...

La série créée par Sam Shaw et Dustin Thomason rassemblera ainsi de nombreux univers et personnages des romans de Stephen King. Pour le moment, les informations sont très rares, si ce n'est un début de casting, avec, entre autres, Andre Holland, Sissy Spacek et Jane Levy... La mi-temps du Super Bowl a permis de découvrir quelques images inédites...