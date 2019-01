Combien de pièces de Lego pour construire un Thanos taille réelle ?

À la sortie de la San Diego Comic Con, le monde des comics américains se remet tout doucement des quelques jours de folie médiatique et artistique. Et certains se retrouvent à démonter une imposante statue de Thanos, taille réelle, construite entièrement en Lego...

Non, heureusement, l'œuvre qui se construit en time-lapse sous vos yeux, sera conservée. Des milliers de pièces auront été nécessaires pour créer ce Thanos grandeur nature, tiré du film Avengers : Infinity War.

Cette statue pèse plus de 200 kilos, et mesure 2,5 mètres : 91.350 briques ont été nécessaires, et pas moins de 418 heures au total.