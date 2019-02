Constantine, le détective de l'occulte, embarqué dans la Cité des démons

Constantine n’a jamais eu de véritables succès en série animée, avec 13 épisodes, récemment, sur NBC. Mais Matt Ryan a poursuivi ses aventures. Librement adapté de Hellblazer : All His Engines, signé par Mike Carey et Leonardo Manco, une nouvelle production approche.

Il s’agira de Constantine : City of Demons, que les Américains pourraient découvrir dans les prochains mois : DVD et Blu-ray arriveront en octobre prochain.

Le film est classé R, à cause de la violence, et du gore, ainsi que d’images susceptibles de troubler les plus jeunes, mais également de présence de contenus sexuels. Rien que cela.

Ah, oui : il y a aussi des démons... On retrouvera le monde de la magie noire et des ombres, dix ans après que John Constantine a guéri la fille de Chas, d’un mystérieux coma surnaturel. Attention les yeux.