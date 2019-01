Continuer, l'adaptation du roman de Laurent Mauvignier, avec Virginie Efira

Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus de voir son fils adolescent sombrer dans une vie violente et vide de sens. Elle va jouer leur va-tout en entraînant Samuel dans un long périple à travers le Kirghizistan. Avec deux chevaux pour seuls compagnons, mère et fils devront affronter un environnement naturel aussi splendide qu’hostile, ses dangers, son peuple… et surtout eux-mêmes !

« La littérature, c’est l’art de la liberté. Et quand on lit le roman de Laurent Mauvignier , on est confronté à une énorme et magnifique liberté. Le cinéma, lui, est l’art de la contrainte, car on fabrique avec du réel. Pour adapter, il faut donc trahir et c’est passionnant. La littérature laisse le spectateur se faire son film, tandis qu’en tant que cinéaste, ce qui me plaît, c’est le hors-champ ; c’est d’offrir au spectateur la possibilité de se déposer, de faire en sorte que le film fasse miroir », explique le réalisateur.