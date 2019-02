Cornélius, le meunier hurlant, d'après le livre d'Arto Paasilinna

Publié en France par Denoël dans une traduction d'Anne Colin du Terrail, Le Meunier hurlant, de l'écrivain finlandais Arto Paasilinna, a été adapté par Yann Le Quellec qui en a fait son premier long-métrage, Cornélius, le meunier hurlant. Au casting de ce film, en salles le 2 mai prochain, Bonaventure Gacon, Anaïs Demoustier et Gustave Kervern.

Un beau jour, un village du bout du monde voit s'installer un mystérieux visiteur, Cornelius Bloom, qui aussitôt se lance dans la construction d'un moulin. D’abord bien accueilli, le nouveau meunier a malheureusement un défaut: toutes les nuits, il hurle à la lune, empêchant les villageois de dormir. Ces derniers n’ont alors plus qu’une idée en tête : le chasser. Mais Cornelius, soutenu par la belle Carmen, est prêt à tout pour défendre sa liberté et leur amour naissant.

Depuis sa lecture du livre d' Arto Paasilinna , « l’envie d’adapter ce roman à l’écran ne m’a pas quitté », explique le réalisateur Yann Le Quellec. « On y plonge dans un univers foisonnant, picaresque, d’une immense liberté. Et très drôle. Un humour doux amer et burlesque souvent grinçant, sur un fil, mais d’une grande humanité et dénué de cynisme. »Arto Paasilinna - Le Meunier hurlant - traduit par Anne Colin du Terrail - Folio - 9782070388486 - 8,30 €