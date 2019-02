Crazy Rich Asians, d'après Singapour Millionnaire de Kevin Kwan

Editeur : Lgf

Genre :

Total pages : 638

Traducteur :

ISBN : 9782253067979



Singapour millionnaire

de Kevin Kwan(Auteur)

Lorsque la New-Yorkaise Rachel Chu débarque à Singapour au bras de son boyfriend Nicholas Young, venu assister au mariage de son meilleur ami, elle pense juste passer de paisibles vacances en amoureux. Mais le beau Nick a " oublié " de lui dire que sa famille est l'une des plus fortunées d'Asie et qu'il est l'héritier le plus convoité de tout l'Extrême-Orient !

