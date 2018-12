Dans Deadpool 2, le mercenaire se met au X

Le 16 mai 2018, les spectateurs impatients pourront découvrir le second volet des aventures de Deadpool, le mercenaire le plus bavard et roublard du monde. Deadpool 2, réalisé par David Leitch, rassemblera Ryan Reynolds, Josh Brolin ou encore Morena Baccarin. Bande-annonce...

Deadpool se la joue façon X-Men dans cette nouvelle bande-annonce, en annonçant la réunion d'une équipe de mutants, la X-Force. Outre Cable, on retrouve Domino, Negasonic Teenage Warhead, Colossus ou encore Bedlam... Encore plus de super-pouvoirs et d'action en perspective !Cette bande-annonce complète une précédente, diffusée début février ...